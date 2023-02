Lira quer eleição para o TCU no dia 2 de fevereiro

Em campanha por sua recondução à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) comunicou a dirigentes partidários com quem conversou nos últimos dias que pretende marcar para o dia 2 de fevereiro a eleição do nome indicado pela Casa para o TCU (Tribunal de Contas da União).

Dessa forma, o pleito - que tem votação secreta pelos deputados - ocorrerá um dia após a eleição para o comando do Legislativo.

O favorito é o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), a quem Lira já havia afiançado apoio no ano passado - o cargo de ministro do TCU de indicação da Câmara ficou vago em julho, com a aposentadoria de Ana Arraes.

Soraya Santos (PL-RJ) e Fabio Ramalho (MDB-MG) são os concorrentes. Hugo Leal (PSD-RJ), que também ambicionava o posto, saiu da disputa após assumir a secretaria de Óleo e Gás do governo Cláudio Castro (RJ).

Desde a semana passada, quando Lira iniciou a campanha pela reeleição recebendo deputados Estado a Estado para conversar, Jhonatan vem participando das conversas, pedindo apoio para o TCU.