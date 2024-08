Lira reage com piada à articulação de PT e MDB de Renan Calheiros em Alagoas; cresce animosidade

Quem pensa que a articulação do PT, que desistiu de candidatura própria para apoiar o pré-candidato do MDB de Renan Calheiros à prefeitura de Maceió, vai desgastar a relação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), com o presidente Lula se engana. Pelo menos é o que garantem interlocutores.

Nos bastidores a movimentação política apenas aumentou a animosidade entre os dois grupos políticos em Alagoas — Lira e Calheiros — representados na disputa municipal deste ano pelo prefeito JHC, que tenta a reeleição, e o deputado federal Rafael Brito. Nos bastidores, Lira tem feito piada da situação, usando dados de pesquisas de intenção de votos recentes. Ele observa que Brito e o petista Ricardo Barbosa — rifado na disputa — não chegam a 5% das intenções de votos, e segue apostando na reeleição do prefeito JHC em primeiro turno. O emedebista por sua vez não deixa barato. Também nos bastidores rebate e desafia Lira a ser candidato e ver quanto teria nas pesquisas. Procurados, Lira e Brito não se manifestaram.