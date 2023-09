Lira segura requerimento da oposição para obter informações sobre o ‘Aerolula’ 2

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segura há quase três meses um requerimento protocolado pela oposição para obter mais informações sobre o novo avião presidencial, batizado de “Aerolula II”. A aeronave pode custar até R$ 400 milhões, como mostrou o colunista Marcelo Godoy, do Estadão.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Protocolado em 13 de junho, o requerimento é de autoria do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), vice-líder da oposição, que conta com as assinaturas dos colegas Gilson Marques (Novo-SC) e Adriana Ventura (Novo-SP). Os parlamentares cobram informações do Ministério da Defesa sobre a troca do avião presidencial, mas o requerimento até hoje não foi despachado por Lira à pasta.

O ofício de Van Hattem pede informações sobre:

A autonomia (capacidade de voo) do avião atualmente utilizado para transporte do presidente da República, o Airbus executivo ACJ319;

Se houve alguma viagem na qual não foi possível acomodar alguém que deveria acompanhar o presidente por conta do tamanho da aeronave presidencial;

Qual seria o custo para reformar uma aeronave, já comprada pela FAB, para atender às demandas do presidente;

Se há previsão orçamentária e de onde sairão os recursos para realizar a troca de aeronaves.

A lista com os nomes de todos os acompanhantes dos ministros de Estado nos deslocamentos com aviões da FAB em 2023;

A justificativa dos usos de aviões da FAB por motivo de segurança;

A lista e ao custo dos voos que transportaram, exclusivamente, ministros de estado e seus acompanhantes;

Como mostrou o Estadão, ministros do governo Lula criam agendas às sextas para retornarem aos seus estados aos finais de semana. Comandantes das Forças também levam mulheres de carona nos jatinhos.