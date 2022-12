Lira sinaliza a Kassab apoio discreto do PP a Pacheco

Membros do PP afirmam que não há acordo do partido para apoiar o PL na eleição do Senado. Pelo contrário, Arthur Lira (PP-AL) teria sinalizado a Gilberto Kassab que a sigla deseja apoiar discretamente a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em troca do apoio do PSD na Câmara.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara.

CÁLCULO. Já no PL, os membros da legenda se reúnem na quarta (7) para bater o martelo se Rogério Marinho (RN) será o candidato contra Pacheco. O partido considera que Podemos e União Brasil serão os fiéis da balança na eleição do Senado

CORRIDA. Apesar de o líder do Podemos, Oriovisto Guimarães, ter sinalizado que vai apoiar Pacheco, a presidente do partido, Renata Abreu, deu sinal verde para o PL pedir votos na sigla. No União, a aposta é a de que a maioria eleita é mais alinhada a Jair Bolsonaro e, por isso, votariam em um aliado do presidente.

PRONTO, FALEI! Carlos Zarattini (PT-SP), deputado federal.

“O que nós queremos do Lira é que ele não obstrua projetos do governo, nem coloque pautas-bomba”, disse, sobre apoio oficial do PT à reeleição do presidente da Câmara.