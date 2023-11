Lu Alckmin lança Padaria Artesanal em Brasília

Lu Alckmin vai lançar uma padaria artesanal, nesta segunda-feira, 6, em parceria com a Arquidiocese de Brasília. Casada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, Lu vai repetir na capital da República um projeto levado a cabo em São Paulo, quando ela presidia o Fundo Social de Solidariedade do Estado. À época, Alckmin era governador.

A iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão produtiva e gerar oportunidades de trabalho e renda por meio da formação de agentes multiplicadores que, em suas comunidades, assumem o compromisso de transmitir conhecimentos e habilidades adquiridos a outras pessoas.

Lu Alckmin, casada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, teve ideia do projeto das padarias no ano 2000. Foto: Perfil @LuAlckmin/Instagram/Reprodução

A unidade Polo da padaria artesanal vai funcionar na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na Asa Sul de Brasília. O espaço foi reformado e equipado para permitir aulas teóricas e práticas do projeto, que também conta com o apoio do Senai, Senac e Sebrae. Haverá outras 30 unidades distribuídas em entidades sociais e centros religiosos.

A ideia das padarias surgiu no ano 2000, quando Lu, andando pela periferia de São Paulo, ouviu a população carente dizendo que quem tinha fome queria “comer pão”. Em 2001, após Alckmin assumir o Palácio dos Bandeirantes, ela pôs em prática o projeto.

No início deste ano, Lu procurou Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, e manifestou seu desejo de implantar o projeto no Distrito Federal. Desde então, com o apoio da Arquidiocese, ela iniciou a busca de parceiros solidários que bancassem a Padaria Artesanal sem o uso de verbas federais. Deu certo.