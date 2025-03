Lula acena à esquerda raiz e anima MST, que reinicia invasões do ‘Abril Vermelho’

O texto cobra “recursos massivos” para a reforma agrária e deixa claro que os integrantes do movimento não ficarão apenas no diálogo. “Nestes meses de março e abril, estaremos em jornadas de lutas pela Reforma Agrária”, diz a publicação com assinatura de Débora Nunes e Ayala Ferreira, dirigentes nacionais do MST.

No último dia 7, Lula esteve no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio (MG). Foi a primeira visita que fez no atual mandato. No local, o petista disse que “tem lado” e não “esquece quem são seus amigos”. Também anunciou que destinará 12.297 lotes para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais e prometeu recursos. “Uma vitória importante, mas muito aquém da demanda represada pela Reforma Agrária”, ressalta o texto.