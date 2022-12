Lula acerta espaço do MDB no governo, mas ainda precisa resolver impasse com PSD e União

Em conversas com emedebistas, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acertou nesta quarta-feira quem serão os três ministros do partido em seu governo. Pelo acordo, além de Simone Tebet (MS) no Planejamento, a composição também terá Renan Filho (AL) no Ministério dos Transportes e Jader Filho (PA) no Ministério das Cidades. A decisão, no entanto, incomodou especialmente os membros do PSD, que querem ter o mesmo espaço.

O presidente eleito, Lula.

O PSD, até o momento, tem a promessa de ocupar o Ministério da Agricultura e Minas e Energia - com Carlos Fávaro (MT) e Alexandre Silveira (MG), respectivamente. Integrantes do partido argumentam que possuem mais parlamentares do que o MDB e, portanto, também merecem uma terceira pasta. O partido inicialmente recebeu sinalizações de que poderia ocupar o Turismo, mas a escolha do deputado Pedro Paulo (RJ) acabou vetada.

A expectativa é que Lula converse ao longo do dia com integrantes do PSD para resolver o imbróglio. O senador Davi Alcolumbre (AP) também tem dialogado desde ontem com interlocutores de Lula para resolver quem serão os nomes do União, que espera ocupar duas pastas.

No União, o deputado Elmar Nascimento (BA) é cotado para assumir o Ministério da Integração. O nome de Nascimento também é visto como parte da cota do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de quem é aliado. Conforme mostrou a Coluna, a bancada do União no Senado resiste a indicar um nome para compor o futuro governo.