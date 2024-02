Lula alimenta militância com discurso contra Israel mas cria problema para Boulos

A deputada Sâmia Bomfim (SP) classificou o discurso do presidente como “corajoso e necessário” e o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu Netanyahu, como “agente do apartheid”. O deputado Glauber Braga (RJ) afirmou que Gaza sofre um “genocídio” e defendeu que a “comunidade internacional não pode diminuir a gravidade” do ocorrido.

O entorno de Boulos constatou que o tema já causou problemas na campanha dele no final do ano passado. O pré-candidato chegou a perder o apoio do ex-secretário de Saúde Jean Gorinchteyn por evitar uma condenação direta do Hamas pelos ataques terroristas em Israel. Após o episódio, Boulos passou a condenar o grupo, mas culpando os israelenses por agravarem o conflito.

O caso deu munição ao seu principal adversário, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que é candidato à reeleição. Nunes passou a chamá-lo de “amigo do Hamas”, uma pecha considerada perigosa pelos aliados do psolista.