Lula aposta em empregos para justificar recursos para indústria da Defesa

Preocupado em justificar para sua base eleitoral o aceno às Forças Armadas com investimentos na indústria da Defesa, o governo Lula busca se aproveitar da alta capacidade de geração de empregos do setor. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e do Comércio, trabalha na criação de um fundo com recursos privados para o fomento a este ramo da economia.

SAO PAULO SP 01/05/2023 METROPOLE - 1 DE MAIO/ ANHANGABAU - Movimentacao na festa do 1 de Maio, no vale do Anhangabau, promovida pela Intersindical. O Evento conta com a participacao do presidente Luiz Inacio Lula da Silva. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Ex-presidente do BNDES, o economista Luciano Coutinho o auxilia informalmente desde janeiro neste projeto. Alckmin defende que incentivos sejam feitos mediante investimento privado e encomendas do exterior. Ele acredita que o uso de verbas públicas seria visto com desconfiança pela sociedade, já que o País sofre com carências mais urgentes, como a fome.

Estratégia. Assim o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também vai se aproximando dos militares. A ideia é conquistar as Forças Armadas pela estrutura, já que seu antecessor, Jair Bolsonaro, tinha o apoio pelo relacionamento pessoal com os colegas da caserna.