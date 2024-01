Lula chama Lewandowski no Alvorada; anúncio pode sair amanhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o ex-presidente do STF Ricardo Lewandowski para uma reunião fora da agenda oficial no Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira (10) e deve anunciá-lo como novo ministro da Justiça. O atual chefe da pasta, Flávio Dino, que vai ocupar a partir de fevereiro uma cadeira no Supremo, também participa do encontro.

O Palácio do Planalto informou publicamente que Lula terá uma reunião com Lewandowski e Dino às 11 horas desta quinta-feira (11). A aposta de que o anúncio e a foto oficial serão feitos nesta oportunidade.

Como mostrou a Coluna, o iminente anúncio de Lewandowski como novo ministro da Justiça deflagrou um clima de insegurança na pasta, que ameaça, principalmente, a “República do Maranhão” — isto é, a equipe trazida por Flávio Dino de seu Estado natal e que não tem trânsito junto ao entorno do ex-magistrado.