Lula chama Lira ao Alvorada para discutir a relação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira, 9. Os dois estão reunidos, neste momento, para discutir como aparar arestas. O presidente Lula anda preocupado com as votações e o clima de acirramento dos ânimos no Congresso. Lira está incomodado com a falta de cumprimento de acordos na articulação política do governo. O estopim foi o corte de R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissão.

PUBLICIDADE A crise se tornou pública em um “duro recado” de Arthur Lira no discurso na abertura dos trabalhos do Legislativo, na última segunda-feira, 5. Enquanto falava na cerimônia, o presidente da Câmara cobrou a gestão do petista por “respeito” e “cumprimento com a palavra dada”. Como mostrou a colunista Vera Rosa, o presidente Lula havia decidido não ceder à pressão para trocar o ministro das Relações Institucionais, e estava disposto a enfrentar o presidente da Câmara. Optou, então, por esperar alguns dias para tratar do assunto e chamar Lira para discutir a relação pessoalmente.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da câmara dos deputados, Arthur Lira Foto: Wilton Junior/Estadão

Nos últimos dias, a leitura no Congresso é de que a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara vai de mal a pior. Se não melhorar o clima, presidente Lula sabe que enfrenta riscos, pois Lira tem força para segurar votações de interesse do governo. No entanto, Lira também recebeu sinais de que esticar a corda pode ser um risco político para ele, pois o Centrão não está 100% alinhado com essa postura e grande parte já embarcou de vez no governo petista.

O atrito entre Lira e Lula gira em torno do veto de Lula no Orçamento de 2024, que deixou os parlamentares descontentes. No dia 22 de janeiro, o petista cortou R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissão, que foram aprovadas pelo Congresso em R$ 16,6 bilhões.

As emendas de comissão são consideradas as “herdeiras” do chamado orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão e extinto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2022. Na prática, esse tipo de recurso também segue a lógica de distribuição segundo os interesses das cúpulas da Câmara e do Senado.