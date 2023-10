Lula cobra base em meio à guerra: quer foco para votar a taxação de fundos offshore nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou sua base no Congresso a não tirar o olho da pauta econômica, a despeito da atenção dada à guerra entre Israel e Hamas e as medidas para retirar brasileiros da Faixa de Gaza. O petista quer que a base na Câmara tenha foco total para aprovar a taxação de fundos exclusivos e offshore já nesta terça-feira, 17. Antes, previa-se que essa votação poderia ocorrer na quarta, 18.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: RICARDO STUCKERT -PRESIDENCIA DA REPUBLICA

“Votar amanhã os fundos. Nossa prioridade é a pauta econômica, sem deixar de lado a guerra”, disse um interlocutor do Planalto, que participou da reunião realizada com Lula nesta segunda-feira, 16. A proposta de taxação tramita em urgência e, desde a última sexta-feira, 13, passou a trancar a pauta do plenário.

O pedido de foco feito pelo presidente ocorre porque a guerra de Israel, além de dividir a base governista, também vem sendo usada pela oposição para causar desgaste ao governo. Como mostrou a Coluna, existem pedidos de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também do assessor especial da Presidência, Celso Amorim. Na Câmara, Vieira pode ser convocado na Comissão de Relações Exteriores e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

A ordem para votar os fundos nesta terça também evita que o governo divida sua atenção com a CPMI do 8 de janeiro. O relatório será apresentado nesta terça, mas só deve ser votado na quarta, por causa de pedidos de vista. O Planalto também deu ordem para que sua base aprove com larga margem de votos o parecer da relatora Eliziane Gama (PSD-MA).

Oposição prepara novo embate com governo

O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), afirma à Coluna que o grupo continuará em obstrução na Casa. O deputado diz que, de acordo com a definição construída no colégio de líderes, a taxação dos fundos só seria pautada no dia 24 deste mês.