Lula dá ‘chá de cadeira’ em Pacheco e senadores

Como mostrou a Coluna do Estadão, no encontro Lula vai afagar Pacheco, e também Davi Alcolumbre (União-AP), cotado para assumir o comando do Congresso em 2025.

Fontes palacianas indicam que Lula vai fazer um balanço de 2023, ressaltar o papel do Senado no avanço da pauta econômica - do ano passado e a que virá pela frente - e a agradecer, por exemplo, pelo bom resultado do PIB, que cresceu de 2,9% no ano passado.

Lula também terá de ouvir muitas demandas para conter a ‘sangria’ governista. Nos bastidores, os parlamentares lembram que a oposição se entrincheirou e hoje conta com 35 dos 81 votos, mas que há sete senadores do Centrão que podem votar contra o Planalto a depender da pauta e do nível de satisfação com o petista.