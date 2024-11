Lula deve reconhecer eleito nos EUA logo após resultado, em nova diferença com Bolsonaro

À época, o então presidente do Brasil levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden sobre o aliado Trump. A justificativa foi a de que Bolsonaro esperou o Colégio Eleitoral ratificar a totalidade de votos apurados. Na ausência de uma autoridade eleitoral nacional, é praxe o resultado nos Estados Unidos ser reconhecido antecipadamente por projeções de institutos e meios de comunicação.

Lula afirmou publicamente que torce por Harris e, nos bastidores, avaliou que o desfecho da disputa pode ter impacto maior sobre o humor do eleitorado brasileiro do que a recente corrida municipal. Para o presidente, uma eventual vitória de Trump daria reforço ao bolsonarismo no Brasil.

A apuração americana será acompanhada pari passu pela embaixada do Brasil nos Estados Unidos, comandada por Maria Luiza Viotti, em contato direto com o Itamaraty. A assessoria internacional da Presidência da República, liderada por Celso Amorim, não escalou um integrante para estar em solo americano nesta semana.