Lula deve sancionar Orçamento nesta sexta-feira, e Centrão prevê melhora no humor das bancadas

A expectativa é que, a partir da sanção do Orçamento, com os parlamentares mais satisfeitos com a execução de emendas, o governo consiga negociar melhor o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda, trunfo político de Lula para a eleição de 2026. Mas o Centrão também já fez um alerta: a cobrança de alíquota mínima de IR pelos contribuintes classificados como “super-ricos”, para compensar a perda de arrecadação, terá dificuldade para passar.

O Congresso aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 no último dia 20. Nele, os congressistas usaram parte da economia do pacote fiscal aprovado no ano passado para aumentar o valor de emendas, que somarão R$ 50 bilhões. A proposta deveria ter sido votada no plenário do Congresso até o fim do ano passado, mas atrasou por meses devido ao impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a execução das emendas.

Emendas são verbas previstas no Orçamento da União que deputados e senadores podem enviar para suas bases eleitorais. Nos últimos anos, a indicação do dinheiro tem sido alvo de disputa, com uma fatia cada vez maior dos recursos sob controle do Congresso, o que tirou poder do Executivo. As emendas de comissão, por exemplo, controladas pela cúpula do Legislativo, substituíram o orçamento secreto - revelado pelo Estadão em maio de 2025 e declarado inconstitucional pelo STF - como principal forma de barganha política, o que foi questionado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo.