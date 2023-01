Lula deve se encontrar com os presidentes de Cuba e Venezuela na próxima semana

Na viagem que fará a Buenos Aires na próxima semana, Lula dará prioridade a encontros bilaterais com presidentes que não estiveram em Brasília em sua posse. O venezuelano Nicolás Maduro, que teve a entrada vetada por Jair Bolsonaro, é um deles. Também está previsto que Lula fale separadamente com Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Em ambos os casos, o brasileiro tem a intenção de restabelecer a relação diplomática cortada sob Jair Bolsonaro.

Há três anos o serviço diplomático brasileiro em Caracas está fechado, não há atendimento sequer consular. Nesta quarta (18), desembarcou na capital venezuelana o encarregado de negócios Flávio Macieira, enviado pelo chanceler Mauro Vieira para averiguar as condições dos imóveis brasileiros para a reabertura dos trabalhos.

Lula e Maduro, em 2016. Foto: REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Além de um escritório para a embaixada, o Estado brasileiro tem ainda um imóvel para o atendimento consular e uma residência oficial do embaixador. A missão dele é reportar o estado dos imóveis e remontar as equipes para o atendimento brasileiro no País.

No caso de Cuba, a relação diplomática foi rebaixada sob Bolsonaro, com a representação brasileira em Havana feita por um encarregado de negócios. Lula deve enviar um embaixador para o País.