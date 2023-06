Lula diz que quer emedebista Marcelo Barbieri de volta ao time

Em meio a pressões do Congresso para que haja uma reforma ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou hoje o interesse de ter Marcelo Barbieri (MDB) em sua equipe. Em um evento no Palácio do Planalto, Lula arrumou a gravata de Barbieri e disse que gostaria de “vê-lo outra vez no time”.

O ex-deputado e ex-prefeito foi assessor especial do petista em gestões anteriores. Ele também atuou como secretário de relações institucionais do ex-presidente Michel Temer, de quem é aliado.

Lula e Marcelo Barbieri, no Planalto. Foto: Divulgação

Barbieri foi quatro vezes deputado federal por São Paulo, presidente nacional do MDB e prefeito de Araraquara por duas vezes. Atualmente, ele é consultor da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e foi presidente da Associação Paulista dos Municípios.