Lula e Alcolumbre combinam apoio a duas senadoras em 2026; saiba quem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), combinaram o apoio à campanha à reeleição de duas senadoras em 2026: Leila Barros (PDT-DF) e Eliziane Gama (PSD-MA). Segundo apurou a Coluna do Estadão, o assunto foi discutido no happy hour do qual o petista participou na noite desta quarta-feira, 2, na residência oficial da presidência do Senado.

"A Leila é nossa candidata aqui no DF. Precisa do apoio de todos nós", disse Alcolumbre, durante o jantar, que contou com rodadas de uísque e empadas. O presidente do Senado reforçou que Leila enfrentará nas urnas o bolsonarismo, já que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é cotada para concorrer a uma vaga na Casa pelo Distrito Federal. O governador Ibaneis Rocha (MDB) também pode entrar na disputa. Lula disse aos senadores que é preciso construir unidade no campo progressista. A composição do Senado será crucial tanto para o cenário político porque, de um lado, os bolsonaristas querem garantir maioria na Casa para tentar aprovar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e, de outro, a esquerda e parte do centro tentam evitar esse cenário.

O presidente da República também ressaltou o papel de Eliziane Gama no Maranhão. A senadora é uma das principais interlocutoras do petista com os evangélicos, eleitorado em que Lula tem alta rejeição.

