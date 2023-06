Lula é bem-intencionado mas não cumpre as promessas de campanha, avalia maioria dos eleitores

Com seis meses de governo, a maioria do eleitorado avalia que, apesar de bem-intencionado, o presidente Lula não tem conseguido entregar o que prometeu na campanha. A Coluna teve acesso com exclusividade a dados de uma pesquisa Genial/Quaest que pediu para os entrevistados completarem esta frase: Pelo que você viu ou ouviu, o presidente Lula…

54% responderam que o presidente é bem-intencionado e 39% disseram que não. Em outro quadro, o instituto perguntou: Você acha que Lula tem conseguido fazer aquilo que prometeu? 55% disseram que não e 38% que sim.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - 14/06/2023(Brasil). Foto: André Borges

Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, os dados refletem a polarização política e a dificuldade da comunicação do governo de informar o que está fazendo. “Mas também revela que há um tipo de eleitor, o mais de centro, que ainda não está 100% contente com o governo. É um público que não torce o nariz pra Lula, não o rejeita de cara, mas precisa ver, saber, ouvir sobre as entregas do governo”, complementa.

A pesquisa fez 2029 entrevistas presenciais, de 15 a 18 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.

MAIS RESISTÊNCIA - A pesquisa mostra que entre os evangélicos a desconfiança sobre o presidente Lula é maior. Nesse grupo de eleitores, 45% avaliam que ele não é bem-intencionado e não fez o que prometeu - 45%.

DIFERENÇAS COM BOLSONARO - No começo do governo Bolsonaro (junho/2019) a Quaest fez uma pesquisa perguntando para as pessoas quem era Bolsonaro. As respostas mostravam um presidente bem-intencionado para 53%, mas entregador de promessas para 46%.