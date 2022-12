Lula e equipe de transição discutem ‘recheio’ de Cidades e Integração

Além dos titulares de cada pasta em seu governo, Lula deverá bater o martelo nos próximos dias sobre os formatos dos novos ministérios, que estão sendo reformulados e podem ser turbinados. Uma das discussões na transição é transferir a Codevasf e a Funasa para o Ministério das Cidades, alvo de interesse dos partidos de centro e até do Centrão. A pasta será criada a partir da divisão do atual Ministério do Desenvolvimento Regional, onde já está alocada a Codevasf. Já a Funasa hoje é vinculada ao Ministério da Saúde. O Ministério da Integração, por sua vez, poderia abrigar os bancos regionais. A opção ainda é dúvida porque não se sabe se Fernando Haddad toparia ceder o controle das instituições.

O Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião de encerramento dos grupos de trabalho no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasilia.

JOIA. Cidades e Integração estão sendo cobiçados por MDB, União Brasil e PSB. Petistas sugerem por sua vez que, se a Integração for mesmo turbinada, que a pasta seja comandada por Wellington Dias (PT-PI). Ainda mais se Lula optar por deixar a Codevasf sob sua jurisdição.

PRONTO, FALEI! Rubens Barbosa, ex-embaixador

“O Brasil precisa manifestar disposição em ajudar na redemocratização da Venezuela. Não podemos nos alienar do que acontece na região.”

CLICK. Ricardo Lewandowski, ministro do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Dono do voto mais aguardado sobre o orçamento secreto, visitou Rodrigo Pacheco no dia em que o Congresso votou resolução sobre o tema.