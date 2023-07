Lula e Lira em descompasso na discussão da reforma ministerial

O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enfrentam dificuldades para selar a reforma ministerial negociada entre o governo e o Centrão. Os motivos vão além da discussão interna sobre quem será sacrificado para dar espaço aos neo-aliados. Há um descompasso nas agendas dos dois, e a conversa final sobre a reconfiguração da Esplanada não aconteceu.

O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foto: Wilton Júnior/Estadão 20/03/2023

Lula tentou marcar uma conversa com Lira para esta quinta-feira, logo após voltar da viagem a Bruxelas, na Bélgica, onde participou da cúpula de países da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Não rolou porque o presidente da Câmara estava em São Paulo, fazendo exames para investigar dores na coluna.

O encontro, então, seria nesta sexta-feira. Mas até o meio-dia a equipe de Lula não entrou em contato com Lira, que já tinha voo marcado para Alagoas. Ele viajou e, a princípio, só retorna na semana que começa no dia 30 - a não ser, é claro, que o petista o chame com urgência com uma boa e consolidada proposta.