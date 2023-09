Lula é pressionado até pelo PT a aceitar nome de Lira para a Caixa; saiba quem é o indicado

Quadros poderosos do PT têm cobrado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a efetivar a troca na presidência da Caixa, acertada com o Centrão na reforma ministerial. Em conversas reservadas, o entorno do presidente insiste junto a ele de que é preciso cumprir o acordo o quanto antes, como forma de destravar a pauta econômica no Congresso. E o nome mais cotado para substituir Rita Serrano no banco público é o do economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Ex-presidente do fundo de pensão dos funcionários da Caixa, o Funcef, Vieira Fernandes desbancou candidatos fortes a um posto cobiçado em Brasília. Superou o favoritismo da ex-deputada federal Margarete Coelho (PP-PI) e do ex-dirigente do banco Gilberto Occhi. Na prática, trata-se de uma vitória política de Lira sobre o presidente do PP, Ciro Nogueira, que mesmo na oposição preferiria ver Occhi no posto. Lira e Ciro têm vivido uma queda de braço nos bastidores da sigla, criando fraturas.

O destino das 12 vice-presidências da Caixa, no entanto, ainda está em aberto. O PP quer o banco de porteira fechada, ou seja, com o poder de indicar todos os cargos. Mas o PT não abre mão, ao menos até o momento, da vice-presidente de Habitação, Inês Magalhães, responsável pelo Minha Casa, Minha Vida. Como revelou a Coluna, Lula chegou a ser alertado sobre os riscos de entregar o programa ao Centrão, inclusive para a relação com o ministro Jader Filho, do MDB.

Antes, o economista foi secretário-executivo de Occhi no Ministério do Desenvolvimento Regional na gestão Dilma Rousseff. Os dois entregaram os cargos após o PP votar a favor do processo de impeachment, em 2016. O provável futuro presidente da Caixa também foi diretor-presidente da BRB Financeira por indicação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

A esticada de corda promovida por Lula nas negociações da Caixa irritou o Centrão e assustou a articulação política do governo, que precisa aprovar a Medida Provisória (MP) da subvenção do ICMS e a taxação de offshores e fundos exclusivos para ampliar a arrecadação. Os projetos são considerados essenciais para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumprir a meta de déficit fiscal zero no ano que vem, objetivo visto com ceticismo pelo mercado financeiro e até por técnicos do Ministério do Planejamento.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a resistência de Lula em confirmar a entrega da Caixa ao Centrão — a ponto de afirmar que não faria nenhuma mudança agora — levou Lira a anunciar obstrução dos trabalhos na Câmara. Recuou no final do dia para aprovar um projeto de interesse do agronegócio, mas fez a sua demonstração de força.

Na terça-feira (29), Haddad, inclusive, almoçou com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para discutir o andamento da pauta econômica no Congresso. Também participaram os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).