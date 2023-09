Lula escala ministros para cerimônia em que Brasil vai admitir ajuda de ditadura no golpe do Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou os ministros Flávio Dino (Justiça) e Sílvio Almeida (Direitos Humanos) para também participarem, nesta terça-feira, 12, no Chile, da cerimônia que vai homenagear os seis brasileiros assassinados e desaparecidos após o golpe que derrubou Salvador Allende, em 1973.

Como mostrou o Estadão, o Brasil admitirá oficialmente, 50 anos depois, que agentes da ditadura militar ajudaram as “forças golpistas” lideradas pelo general Augusto Pinochet a tomar o poder.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, participará de solenidade na Plaza Brasil, em Santiago, representando Lula Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A cerimônia foi organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, em conjunto com uma comitiva de brasileiros que viveram no Chile naquele período, e ocorrerá em Santiago, um dia depois da data em que o país vai relembrar a queda de Allende. Nesta segunda-feira, 11, os ministros também participarão da solenidade organizada pelo governo chileno.

Placas

O embaixador do Brasil, Paulo Roberto Soares Pacheco, receberá do grupo duas placas com dizeres relativos ao golpe. Uma delas será instalada na Plaza Brasil, em Santiago, e a segunda, transferida para a própria embaixada logo que as obras de restauração do prédio terminarem.

A inscrição da placa que ficará na embaixada diz que o povo chileno recebeu “de braços abertos”, de 1964 a 1973, milhares de brasileiros que escapavam da ditadura. Destaca, no entanto, que “em 1973, muitos foram presos e torturados pelas forças golpistas, com a participação de agentes da repressão brasileira”.

Os nomes dos seis brasileiros que desapareceram sob a era Pinochet (Jane Vanini, Luiz Carlos de Almeida, Nelson de Souza Khol, Nilton da Silva, Túlio Quintiliano Cardoso e Wânio José de Mattos) são citados no texto. No fim, o apelo, em tom de constatação: ”No Brasil e no Chile, Ditadura Nunca Mais.”