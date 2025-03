Análise | Lula escolheu Gleisi porque está vendo: ‘quem não debandou vai debandar’, avalia Centrão

O diagnóstico traçado nas pesquisas neste início de ano deixou claro: Lula e seu governo não estão bem. Consequentemente, a conversa com o Centrão — grupo político sem coloração partidária, que sempre ocupa ministérios, independentemente de quem está no comando do Planalto — ganhou outro rumo e limitou as opções do petista. Lula escolheu Gleisi porque está vendo “quem não debandou ainda vai debandar”.

Essa conclusão circula entre as principais lideranças do Centrão. A Coluna do Estadão conversou com líderes e ex-líderes partidários, além de ex-ministros que trabalharam em gestões petistas. A avaliação predominante é de que restou ao presidente apostar em quem está fiel ao seu lado, e essa garantia partidária, no momento, ele só encontra no PT.

Como o nome é do próprio partido, Lula ficou com a mais aguerrida das petistas. Gleisi reflete o lado mais radical da polarização política no País e tem engajamento nas redes sociais, duas características que interessam ao governo neste momento de queda.