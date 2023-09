Lula estica crise Juscelino e PT vê ‘vício de origem’ nas escolhas do União Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu esticar a crise sobre a permanência de Juscelino Filho (União-MA) no Ministério das Comunicações e, no PT, o sentimento é de desconforto com a situação do ministro. Parlamentares da sigla voltaram a reclamar de um “vício de origem” na formação do governo.

A principal queixa é que Lula ficou dependente do União Brasil para formar base aliada, aceitou os nomes apresentados sem questionamento, e, agora, no meio de uma minirreforma ministerial, continuará de braços atados. “O presidente Lula errou na formação da equipe ministerial, se guiou pelos conselhos da articulação política, e perdeu o timing da demissão de Juscelino”, reclama uma liderança petista da Câmara.

Para a cúpula do União Brasil, não há motivos para trocar a indicação de Juscelino Filho neste momento, porque a Polícia Federal ainda não fez busca e apreensão em sua residência - chegou a pedir, mas teve a solicitação negada pelo STF. Juscelino é apadrinhado pelo líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, e pelo senador Davi Alcolumbre, um quadro poderoso do Congresso Nacional, que até este momento não abrem mão da indicação.

O União ocupa três vagas na Esplanada. Já trocou o nome para o Ministério do Turismo: pediu a demissão de Daniela Carneiro e emplacou Celso Sabino, em um movimento que gerou desgaste político para o Palácio do Planalto, se arrastou por semanas a fio e levou o Executivo a demitir a primeira ministra mulher nesta gestão. Na ocasião, os caciques do União acreditavam que a saída de Daniela também ofuscaria a pressão pela queda de Juscelino.

Além do ministro das Comunicações e Sabino, o partido tem Waldez Góes na pasta da Integração Nacional, mesmo sem ele ser filiado ao União.

Juscelino Filho é investigado no bojo da Operação Benesse, mas não foi alvo de diligências da Operação Benesse, aberta nesta sexta-feira, 01, na mira de fraudes e desvios de verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O ministro Roberto Barroso mandou bloquear bens do ministro. A operação da PF é baseada em reportagens do Estadão.

Timing e defesa

Quando surgiram as primeiras denúncias contra Juscelino , a presidente do PT, defendeu a saída do ministro para se defender junto à Justiça, mas o parlamentar licenciado foi prontamente defendido pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Como disse o presidente Lula, todos os ministros e ministras, independente do partido, têm direito à presunção da inocência. O que se espera de todos eles é que tenham espaço para sua defesa e tenho certeza de que farão sem pré-julgamentos. Já vi muita gente ser afastada por pré-julgamentos injustos, inclusive companheiros do PT”, afirmou, em mensagem de áudio enviada para a Coluna do Estadão.