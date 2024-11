Lula estuda mudança na lei de licitações e obrigações a concessionárias contra desastres

O petista abriu discussões sobre o tema depois da série de incêndios que atingiu o País no primeiro semestre, além de tragédias como as enchentes no Rio Grande do Sul e os apagões em São Paulo. Na última semana, recebeu diversas propostas originadas em conversas do Planalto com governadores e prefeitos.

O material foi sistematizado pelo Conselho da Federação, órgão vinculado à Secretaria de Relações Institucionais do Planalto e responsável por organizar discussões com Estados e municípios. Houve um filtro nas sugestões. A ideia de criar um ministério para a Defesa Civil, por exemplo, foi limada da lista.

Apesar de ainda haver sugestões sendo processadas pela cúpula do governo, há a expectativa de algum anúncio relacionado às respostas a desastres naturais nos próximos dias. Lula havia instruído seus auxiliares a acelerarem o trabalho para que algo pudesse ser apresentado nessa área até o fim da cúpula do G20. O evento internacional está sendo realizado no Rio de Janeiro e vai até esta terça-feira, 19.