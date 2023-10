Lula faz café com jornalistas em dia de aniversário, mas diz que não consegue comemorar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 78 anos nesta sexta-feira, 28, mas disse que não conseguiria comemorar a data por causa da guerra entre Israel e Hamas. Em café da manhã com jornalistas, o presidente mostrou várias vezes o inconformismo com a continuidade do conflito. “Parece que as pessoas perderam a humanidade”, observou.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior

Durante café da manhã com jornalistas, Lula mostrou que está bem de saúde. “E estou otimista”, fez questão de dizer. O presidente contou que, apesar das dores provocadas pela artrose, demorou muito a decidir fazer uma cirurgia porque tinha receio da anestesia geral. “Confesso que tinha medo de anestesia, de apagar, dormir e não acordar mais”, afirmou. “Mas as coisas estão tão avançadas que ninguém pode ter medo de anestesia.”