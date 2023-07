Lula faz nova infiltração no quadril para aliviar dores e fica até amanhã no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira uma nova infiltração no quadril para aliviar as fortes dores que sente na região, devido a uma artrose na cabeça do fêmur. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês de Brasília e o petista ficará entre hoje e amanhã na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele volte a despachar do Palácio do Planalto na sexta-feira.

O presidente Lula, que fará nova infiltração no quadril ainda hoje. Foto: Wilton Junior/Estadão

Lula realizou uma outra infiltração no último domingo, em São Paulo, e terá de operar o quadril para resolver a artrose. A infiltração aplica anestésico na articulação para aliviares as dores, que são intensas, de acordo com especialistas. Até ontem, a previsão era de realizar a cirurgia em setembro, mas os planos podem ser antecipados.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Lula já havia reclamado ontem das fortes dores. “Você fica uma pessoa chata e ninguém quer dar bom dia por medo de levar um esporro”, disse na live semanal “Conversa com o Presidente”.

Em nota, o governo afirmou que o procedimento foi realizado sem intercorrências. “O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília -, nesta manhã (26), para a realização de um procedimento eletivo, minimamente invasivo, de denervação percutânea, no quadril direito, para alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia prevista para outubro, uma artroplastia de quadril, para a solução definitiva do problema. O procedimento de hoje foi realizado sem intercorrências e o presidente deve cumprir agenda no Palácio da Alvorada até esta quinta-feira (27)”, diz o comunicado oficial.