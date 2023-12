Lula faz novo aceno a Alcolumbre após aprovação de Dino na CCJ do Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai nesta segunda, 18, ao Amapá entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida e assinar uma Medida Provisória (MP) para frear o reajuste de 44% na tarifa de energia elétrica, anunciado pela Aneel. A MP foi pedida há meses pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP) e será atendida dias depois de ele ajudar na aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já ganhara do governo uma indicação para o Cade e o apoio do petista Jaques Wagner para aprovar a PEC que limita o poder do STF. O parlamentar é visto como o nome para assumir o comando do Senado em 2025, quando chegará ao fim o mandato de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no comando da Casa.