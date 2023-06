Lula faz questão de manter lives pela manhã

Apesar da audiência tímida de sua primeira live, nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz questão de manter as transmissões ao vivo no início das manhãs, às 8h30. De acordo com pessoas próximas, esse é o horário preferido do presidente e foi ele quem fez a escolha. A próxima entrevista ao vivo será nesta segunda-feira (19).

O jornalista Marcos Uchôa e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante transmissão ao vivo. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República - 13/06/2023

Leia também: Lula repete Bolsonaro com live e faz aceno para classe média e agro; veja vídeos