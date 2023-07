Lula inclui Marcio Pochmann em reunião com ministro do Trabalho e sem Simone Tebet

Antes mesmo de assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o economista Marcio Pochmann já participa de atividades centrais do governo federal. Ele participou nesta manhã de reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para discutir políticas para o mercado trabalhista que serão apresentadas em setembro ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Nas redes sociais, Lula publicou foto do encontro, mas não citou a presença de Pochmann, que tampouco consta de sua agenda oficial. O documento limita-se a informar uma reunião com Luiz Marinho. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem o presidente do IBGE será subordinado, não participou do encontro.

Pochmann é presidente do Instituto Lula até a próxima segunda-feira, quando haverá uma eleição para definir a próxima direção do órgão, como mostrou a Coluna.

Além de Luiz Marinho e do economista heterodoxo, personagem da semana após ser confirmado no IBGE apesar de resistências ao seu nome, participaram da reunião a subsecretária de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Paula Montagner; o chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho, Valter Sanches; e o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Fausto Augusto Júnior.