O presidente Lula ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para parabenizá-lo pela reeleição. A conversa durou cerca de um minuto e ocorreu antes de Pacheco fazer o discurso na tribuna para celebrar o resultado.

Pacheco. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior

Após o resultado, aliados de Pacheco distribuíram panfletos no plenário com a imagem do presidente, agora reeleito, e a frase: “A democracia venceu”.