Lula manda ministros ao Tocantins em disputa por espaço com o partido de Tarcísio

Com a recomendação expressa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de os ministros estarem mais presentes nos estados, três titulares desembarcam no Tocantins nesta sexta-feira (16). O estado é governado por Wanderlei Barbosa, do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele apoiou Jair Bolsonaro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se encontram em Brasília. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Flávio Dino (Justiça), Simone Tebet (Planejamento) e o chanceler Mauro Vieira foram escalados para ir a Palmas na tentativa de avançar algumas casas no xadrez político local. Lá, o resultado da eleição presidencial de 2022 se aproximou do nacional. Ou seja, o petista venceu por margem apertada e agora quer ganhar espaço no Estado.

PAUTA. Na pauta da agenda, estão temas como a inclusão de investimentos em infraestrutura, em especial no modal rodoviário, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 3, a ser lançado em julho. O aporte é fundamental para reduzir custos logísticos do agronegócio, que cresce a 10% ao ano no estado. Hoje, o setor escoa 7 milhões de toneladas de grãos por duas rodovias: as BRs 010 e 235.

Outro tema que deve entrar no debate é o enfrentamento do movimento chamado “novo cangaço”, que tem feito assaltos e preocupado comunidades do interior do estado.

As plenárias com a população fazem parte da construção do PPA, ferramenta que orienta investimentos e políticas públicas do governo federal até 2027.