Lula marca ‘festa da firma’ no Alvorada para encerrar primeiro ano de mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai promover, nesta quinta-feira (21), um happy hour com ministros do governo e lideranças do Congresso para encerrar o primeiro ano de seu mandato. A “festa da firma” será no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Lula já tem na agenda ao menos três confraternizações de fim de ano. Dois dias antes do happy hour no Alvorada, o petista vai almoçar, na terça-feira, no Clube da Aeronáutica com a cúpula das Forças Armadas e generais de alta patente. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também participa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Foto: FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

No mesmo dia, a programação da noite é uma reunião com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na residência do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso. A expectativa é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, marque presença, já que ele tomará posse como magistrado em fevereiro.