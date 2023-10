Lula monta estratégia para crise da segurança pública não cair no colo do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quer atrair a crise da segurança pública no Rio para dentro do Palácio do Planalto. Tanto é assim que até mesmo compromissos foram transferidos de local. Uma reunião com os ministros Flávio Dino (Justiça), José Múcio (Defesa) e comandantes das Forças Armadas, por exemplo, estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 30, no Planalto, com a presença de Lula. O encontro acabou sendo remarcado para o Ministério da Justiça, sem Lula e com menos participantes.

O governo negou que a reunião no Planalto estivesse agendada, embora a Coluna tenha confirmado a informação, na sexta-feira passada, com dois dos convidados. Havia, inclusive, a expectativa de participação de integrantes da equipe econômica.

Lula e Flávio Dino: esforço para evitar mais desgaste com crise da segurança. Foto: Wilton Junior/Estadão Foto: WILTON JUNIOR

A reunião desta segunda-feira, 30, será agora no Ministério da Justiça. Marcado para as 18 horas, o encontro será conduzido por Flávio Dino e pelo secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, com a presença de secretários do governo do Rio e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Trata-se de uma força-tarefa para “seguir o dinheiro do crime”, nas palavras do próprio Capelli.

Embora o governo federal se disponha a ajudar na crise, Lula não quer que o desgaste com a segurança pública caia no seu colo. Na terça-feira, 24, o governador do Rio, Cláudio Castro, chegou a anunciar a criação de um grupo de trabalho com o Ministério da Justiça. O objetivo é investigar o fluxo da lavagem de dinheiro pelas máfias no Rio.