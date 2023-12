Lula pega Boulos pelas mãos em projeto habitacional e antecipa campanha em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou de cabeça nas articulações para a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo e vai atuar como seu principal cabo eleitoral já a partir do próximo sábado, 16. O petista levará o pré-candidato do PSOL a tiracolo no evento de assinatura do contrato de início de obras do empreendimento Copa do Povo, que faz parte Minha Casa, Minha Vida - Entidades. Habitação é a principal bandeira da campanha de Boulos. E esse será o primeiro ato público de Lula na capital paulista este ano ao lado do psolista.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Foto: Reprodução - Twitter Lula Oficial

Marta Suplicy comete gafe e divulga conversa com Lula

O presidente Lula está diretamente empenhado nas articulações para a composição da chapa de Guilherme Boulos. As conversas envolvem a tentativa de levar a ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido) para o PT para compor como vice. Nesta quarta, ela cometeu uma gafe. Mandou uma mensagem - em grupo errado de WhatsApp - dizendo que já havia conversado com o presidente.

Para disfarçar, e segurar as consequências da divulgação sem que a costura política estivesse finalizada, o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, saiu em socorro e disse que o assunto era outro. A Coluna não conseguiu falar com Marta.

Atualmente, ela é secretária de Relações Internacionais do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e esse é o fator que dificulta a composição de chapa com Guilherme Boulos. À Coluna, Nunes disse considerar “pouco provável” que Marta deixe o apoio à sua gestão e siga para a campanha adversária.

“Três anos defendendo e construindo o governo e depois ser contra o que ela mesma ajudou a construir? Acho pouco provável pelo que conheço da Marta. Ela é muito querida, acho que não faria isso”, avaliou.

PSOL avisa a Lula que aceitará a escolha que ele fizer para a chapa de Boulos

Lula e Boulos se reuniram nesta quarta-feira, 13, em Brasília. O PSOL enviou o recado claro ao presidente da República: aceitará a decisão de Lula na composição da chapa.