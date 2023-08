Lula pode abrir reconciliação com Toffoli na escolha para o STJ

Nos corredores de Brasília, comenta-se que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um gesto político de reconciliação com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), se escolher o desembargador Carlos von Adamek para uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com o apoio de Toffoli, Adamek foi o primeiro colocado na lista quádrupla de desembargadores encaminhada pelo STJ a Lula, a quem caberá agora indicar dois desses nomes. As indicações precisam passar pelo crivo do Senado Federal.

Lula não esconde mágoa de Toffoli, indicado por ele ao STF e antes à Advocacia-Geral da União, por não tê-lo autorizado a ir ao velório do irmão Vavá enquanto estava preso em Curitiba. O ministro pediu perdão ao presidente, que, segundo relatos, nunca sinalizou que o episódio ficou no passado.