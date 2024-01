Lula pode visitar São Paulo e esvaziar evento de lançamento de pré-campanha de Tabata à Prefeitura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja visitar a cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 25. Oficialmente, a presença do petista no município é para participar de evento em comemoração ao 90º aniversário da Universidade de São Paulo (USP), coincidindo com os 470 anos de fundação da capital paulista.

Nos bastidores, porém, existe a avaliação de que a presença de Lula em São Paulo pode esvaziar o lançamento da pré-campanha da deputada federal Tabata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo, que acontece no mesmo dia, só que mais cedo. Com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a pessebista é a terceira colocada nas pesquisas de intenção de voto.

Evento de Tabata Amaral (PSB) está marcado para começar às 10h30 desta quinta-feira, 25, na zona sul da capital Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias