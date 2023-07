Lula posa com ministras após jogo de futebol, quando elas podem ser bola fora do governo

Em meio a críticas porque já derrubou uma ministra - Daniela Carneiro (Turismo) - e avalia tirar espaço de outras mulheres em seu governo, o presidente Lula incluiu na agenda oficial, na manhã desta segunda (24), um espaço dedicado exclusivamente para elas. Ao lado da primeira-dama Janja, parou para assistir à estreia da Seleção na Copa do Mundo de futebol feminino e fez questão de divulgar amplamente a foto.

Lula recebe equipe feminina do governo para assistir à estreia da Seleção Foto: Divulgação - Ricardo Stuckert

No grupo pelo menos três mulheres sabem que tem o nome circulando na Esplanada como possível ‘bola fora de campo’. Para acomodar o Centrão, o presidente já foi pressionado a entregar a vaga de Nísia Trindade (Saúde), mas disse publicamente que não havia essa hipótese. Interlocutores políticos articulam para remanejar Luciana Santos da Ciência e Tecnologia para outra Pasta, havendo possibilidade até de desalojar a ministra Cida Gonçalves (Mulheres). As três estavam presentes.

Também compareceu ao Alvorada a presidente da Caixa, Rita Serrano, que é considerada uma queda certa na estrutura de poder do governo Lula novamente.

Compareceram: Margareth Menezes, ministra da Cultura; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento; Nísia Trindade, ministra da Saúde; Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação; Cida Gonçalves, ministra das Mulheres; Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia; Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, além de Gleisi Hoffmann, presidente do PT.