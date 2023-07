Lula recebe presidente dos Correios e freia ataque especulativo do Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje em seu gabinete o presidente dos Correios, Fabiano Silva. O encontro, que não consta da agenda oficial do petista, veio para frear o apetite do Centrão, que pediu ao Palácio do Planalto o controle da estatal para entrar de uma vez por todas na base do governo. A Coluna obteve o registro da reunião.

O presidente Lula e o presidente dos Correios, Fabiano Silva, em encontro no Palácio do Planalto em 11 de julho Foto: Reprodução

Fabiano Silva é advogado do grupo Prerrogativas, ligado ao PT, e considerado uma indicação da cota pessoal de Lula. De acordo com relatos, o presidente dos Correios tem seu trabalho bem avaliado pela cúpula do governo e, por isso, dará “mais trabalho” para eventualmente ser derrubado pelo Centrão.

O advogado, por exemplo, acompanhou Lula na viagem oficial a Salvador em 2 de julho. Além disso, como revelou a Coluna, ele tinha lugar reservado ao lado do presidente na festa junina do PT. Lula, contudo, faltou ao evento.

Para um aliado direto de Fabiano Silva, só o fato de poder se sentar ao lado de Lula em um evento é um sinal do prestígio do advogado junto ao presidente.

Além disso, o chefe dos Correios é o braço-direito do coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, amigo de Lula há anos e preterido na formação do governo. Ele foi cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, cargo que ficou com o hoje ministro Márcio Macêdo. Sem os Correios, o Prerrogativas ficaria sem representação no Executivo.