Lula recebe senadoras pré-candidatas à sucessão de Pacheco e manda recado ao Congresso

Segundo relatos obtidos pela Coluna do Estadão, o presidente Lula disse ver com simpatia a participação das mulheres no pleito apresentado por elas, mas afirmou que não interfere em eleição no Congresso. O presidente Lula tem sido orientado por ministros palacianos a manter uma distância cautelosa das disputas pelas presidências do Senado e da Câmara, no início de 2025.

Ao governo Lula não interessa desentendimentos com os parlamentares por diversos motivos, como o calendário apertado para votações em razão das eleições municipais; as pautas que ainda estão travadas e sofreram atraso diante da crise ocorrida entre os Poderes por causa do imbróglio do pagamento das emendas; além do histórico de problemas que enfrentou com o Congresso quando interferiu em eleições passadas.

Os interlocutores políticos sabem que a aproximação com as senadoras tem potencial para causar desconforto na relação do Planalto com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), visto como postulante mais competitivo à Presidência do Senado.

Alcolumbre conta com apoio do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além disso, preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e tem o poder de caneta de travar várias tramitações. É o que ocorre agora, por exemplo, com a indicação formal do relator do projeto de regulamentação da Reforma Tributária.