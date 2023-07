Lula reconduz procuradora-geral do Ministério Público no TCU

O presidente Lula deu um sinal de que recondução é uma palavra em voga em Brasília. Ele decidiu manter Cristina Machado da Costa e Silva no cargo de procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP-TCU).

Lula e Cristina Machado da Costa e Silva, procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU Foto: Andre Borges/EFE - Divulgação/TCU

Cristina é a única mulher entre as autoridades do TCU, onde atualmente todos os ministros são homens e dos sete procuradores só há ela como representante feminina.

A procuradora tinha fortes apoiadores no governo Lula. Era a candidata preferencial do ministro da Defesa, José Múcio, que já foi do TCU, e também do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Diário Oficial - nomeação TCU Foto: Reprodução

A decisão de Lula deu uma sinalização política que animou setores ligados ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele tem feito sinais ao Planalto na expectativa de também ser reconduzido ao cargo, em setembro. O presidente não descarta a hipótese.

“O Ministério Público de Contas tem um papel crucial na vigilância do bom uso do dinheiro público e a Dra. Cristina Machado tem mostrado qualidade técnica, dinamismo, equilíbrio e senso de justiça para liderar um valoroso corpo de procuradores. Em nome de todos os ministros do TCU, parabenizo-a pela recondução no cargo e felicito o Presidente Lula pela ótima escolha”, diz Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União.