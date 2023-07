Lula retoma aposta no ‘soft power’ para fortalecer relação Brasil-França

O Brasil retomou a política do soft power que caracterizou os governos Lula 1 e 2. Diplomatas que acompanharam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas viagens à Europa revelaram que o brasileiro chegou cheio de ideias que já começou logo a trocar com o presidente francês, Emmanuel Macron.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da França, Emmanuel Macron Foto: AP Photo/Christophe Ena

Entre elas, já foi acertado que 2025 será o Ano do Brasil na França e, respectivamente, da França no Brasil. Os preparativos já começaram e estão previstas atividades culturais durante todo o ano, como concertos, exposições, rodadas literárias, culinária etc.

“Nosso relacionamento bilateral voltou a deslanchar, depois dos quatro anos de mal entendidos e afastamento que foram a marca do governo de Jair Bolsonaro”, disse um desses diplomatas ouvidos pela Coluna.