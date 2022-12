Lula sinaliza que não há espaço para Camilo e Izolda no governo ao mesmo tempo

Em conversa com o senador eleito Camilo Santana (PT-CE), ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou que dificilmente haverá espaço para dois representantes do Ceará no seu governo. Isso significa que Camilo terá que escolher entre bancar a indicação de Izolda Cela para o Ministério da Educação ou assumir o lugar da aliada.

Em 2014, Camilo disputou o governo do Ceará com Izolda de vice. Foto: Jarbas Oliveira

Camilo tenta manter a escolha de Izolda para o MEC, e ao mesmo tempo se cacifar para assumir outra pasta, como a do Desenvolvimento Regional. De acordo com aliados de Lula, no entanto, essa opção é vista como pouco provável porque o presidente eleito enfrenta dificuldades para contemplar outros aliados na Esplanada.

Ainda assim, Lula buscou deixar claro para Camilo que credita o resultado eleitoral positivo no Ceará ao senador eleito. E que é ele quem vai definir se Izolda poderá representá-lo na próxima gestão ou não.

Sem o respaldo de Camilo, as chances de Izolda ficam reduzidas porque ela já enfrenta resistência de outras alas do PT.