Lula telefona para Alckmin e escala vice para anunciar ações contra seca sem precedentes no Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta segunda-feira, 2, para o vice Geraldo Alckmin e pediu que ele visitasse o mais rápido possível a região do Amazonas, acompanhado de uma comitiva de ministros. A região enfrenta a maior seca da história e vive um drama, com risco de desabastecimento, morte de peixes e contaminação da água. Há 15 cidades em estado de emergência e a estiagem prejudica todo o sistema de transporte fluvial.

Alckmin conseguiu marcar a viagem para a próxima quarta, 4. A ideia é anunciar, durante a visita, um plano emergencial que prevê envio de cestas básicas para o Estado, medicamentos e liberação de recursos do FGTS.

Lula pediu a Alckmin para anunciar ações no Amazonas com o objetivo de mitigar os efeitos da seca Foto: Wilton Junior/Estadão

A comitiva incluirá vários ministros, entre os quais Marina Silva (Meio Ambiente), José Múcio Monteiro (Defesa), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes). A seca atinge rios do Amazonas e de Rondônia. No mês passado, mais de 100 botos e tucuxis – tipo de golfinho de água doce – morreram às margens do lago Tefé, na região do médio Solimões, vítimas da seca e do superaquecimento das águas.

Lula se recupera de uma cirurgia realizada na última sexta-feira 29, para restaurar o lado direito do quadril, acometido por uma artrose, e está fazendo sessões de fisioterapia, no Palácio da Alvorada. Auxiliares do presidente disseram que ele está “animado e falante”. Nesta segunda, um dia após ter deixado o hospital, Lula conversou com o vice e com alguns ministros apenas por telefone.