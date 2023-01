Lula tenta encaixar Cristina Kirchner em agenda argentina

Vice-presidente da Argentina e antiga aliada de Lula, Cristina Kirchner tenta uma agenda com Lula durante a viagem do brasileiro a Buenos Aires. Membros da comitiva do presidente afirmam que ela foi convidada a ir ao encontro de Lula no hotel em que ele está hospedado, fora da agenda oficial com Alberto Fernández, mas ainda não há um horário fechado. No local, há previsão de Lula se reunir com chefes de Estado, como o cubano Miguel Días-Canel.

Com uma eleição presidencial à vista no país vizinho, no fim deste ano, os políticos argentinos se aproximam de Lula para desfrutar da popularidade que o brasileiro tem por lá.

Lula e Alberto Fernández em anúncio conjunto na Casa Rosada, nesta segunda. Foto: Luis ROBAYO / AFP

Cristina foi condenada em dezembro a seis anos de prisão acusada de chefiar um esquema de superfaturamento de obras em sua província natal, Santa Cruz, feitas pelo empresário amigo Lázaro Báez.

Como Cristina tem mandato, qualquer sanção só pode avançar com aprovação do congresso argentino, o que não ocorreu. Cristina afirma que a condenação é resultado de uma perseguição político-jurídica e, em entrevista à Folha, comparou sua situação com a de Lula.