Lula usará andador e concentrará agendas no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve usar um andador para ajudar sua locomoção e manter suas agendas restritas ao Palácio da Alvorada por cerca de um mês, após passar por cirurgia no quadril. A intervenção, antecipada pela Coluna, está prevista para o final de setembro. O mandatário vem reclamando de fortes dores no quadril nos últimos meses e já realizou ao menos duas infiltrações na região para aliviá-las.

A necessidade do procedimento foi apontada pela equipe médica do petista, será realizada para corrigir uma artrose na cabeça do fêmur será realizado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Ainda não há data exata para o procedimento, mas a previsão é que seja logo após a viagem de Lula, que está em Cuba e depois segue para os Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Em nove meses de mandato, Lula já fez 20 viagens internacionais

Além dos tratamentos já feitos para aliviar as dores no quadril, Lula também já visitou o hospital por causa de uma pneumonia leve, em março. Na ocasião, ele precisou adiar uma viagem à China. Há temor entre aliados de que a permanência no Alvorada isole o presidente da República, que é cobrado por mais participação no “corpo a corpo” do governo, principalmente na articulação política.