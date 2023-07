Lula vai discutir investimentos na indústria de Defesa em meio à crise da Avibras

A reunião ocorrida hoje entre o presidente Lula, o ministro da Defesa, José Mucio, e os comandantes Forças Armadas foi além das promoções de oficiais-generais, pauta principal do encontro, como mostrou o Estadão. Eles combinaram uma nova conversa, ainda para semana, com o objetivo de discutir investimentos na área de Defesa.

Essa próxima agenda terá a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A discussão sobre investimentos em Defesa vem em meio à busca do governo por uma solução para a Avibras, pauta em que Mucio e Alckmin estão diretamente envolvidos.

O presidente Lula, que quer ajudar a Avibras. Foto: Ricardo Stuckert/PR

A Avibras, maior empresa privada de sistemas de Defesa do País, tem dívidas que superam R$ 640 milhões e entrou em recuperação judicial. Como mostrou a Coluna, quatro representantes da Barzan Holdings, empresa do Catar, estiveram com Múcio e manifestaram o interesse em investir na companhia brasileira.