Lula vai indicar ex-senadora para diretoria da cooperação amazônica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai indicar a ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) para a vaga reservada ao Brasil na diretoria da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Hoje, a cadeira é ocupada pelo embaixador de carreira Carlos Alfredo Lazary.

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). Foto: Agência Senado

Vanessa foi uma das aguerridas defensoras da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante o processo de impeachment, mas não conseguiu se reeleger ao Senado e, em 2022, também perdeu as eleições para a Câmara dos Deputados. No ano passado, ela integrou o governo de transição na área de desenvolvimento regional.

PT e PCdoB articularam junto ao Palácio do Planalto a indicação da ex-parlamentar para o lugar de Lazary. Ela tem mantido contato com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

A OTCA é uma organização intergovernamental formada por oito países amazônicos, e o Brasil tem direito a indicar um quadro para a diretoria. Há uma eleição interna, mas por acordo as indicações costumam ser aprovadas sem surpresas.

Em razão da pandemia, o mandato de toda a direção da OTCA foi estendidos sem data fixa para término. A expectativa é que haja uma reunião até o final do ano para definir a posse dos novos dirigentes, incluindo Vanessa.