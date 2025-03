Lula vai ‘quebrar indústria da conserva’ ao zerar imposto de importação da sardinha, reclama setor

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Eduardo Lobo, afirmou à Coluna do Estadão que a decisão do governo Lula de zerar a tarifa de importação da sardinha vai “quebrar a indústria nacional” de conserva. A taxa de importação atual do pescado é de 32%, a maior na lista de alimentos com impostos cortados pelo governo na quinta-feira, 6.

PUBLICIDADE Lobo disse que o governo agiu “sem base” e não consultou o setor sobre a mudança. Ressaltou que a inflação do produto foi de menos de 1,5% em 2024, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e avaliou não haver nenhum motivo que justifique a isenção. “O governo radicalizou sem estratégia e o resultado para a população vai ser inócuo. Vai quebrar a indústria nacional de conserva e inundar o mercado de sardinha asiática”, ressaltou. Lobo observou, ainda, que a sardinha é um produto das camadas sociais C e D”, ressaltou. O faturamento da indústria de conserva nacional se deve em 75% à sardinha. Diferentemente de outras espécies de pescado, a sardinha não costuma ser vendida congelada ou fresca, mas enlatada.

Eduardo Lobo, presidente da Abipesca Foto: Divulgação

O presidente da entidade calculou que a medida do governo colocará em risco 5 mil empregos no setor nos próximos 90 dias. Também estimou que marcas tradicionais como Coqueiro, Gomes da Costa e Robinson Crusoé podem ser “aniquiladas” do mercado.

Na quinta-feira, 6, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para tentar combater a alta da inflação nos alimentos. Uma delas foi zerar a tarifa de importação para nove alimentos, entre eles a sardinha, cuja taxação atual é de 32%, a maior da lista. O café, a título de comparação, tem um imposto de importação de 9%.

Nos próximos dias, a Abipesca, que representa empresas responsáveis por 90% das exportações de pescados do País, pedirá formalmente ao Ministério da Pesca e ao Ministério da Agricultura e Pecuária que revejam a decisão. O corte das tarifas ainda precisa do aval da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Sardinha Foto: Nito/ Adobe Stock

Para Lobo, o governo Lula poderia cortar as taxas de importação de peixes com preço acessível e que não são produzidos no Brasil, a exemplo da polaca-do-Alasca, dos Estados Unidos, e do peixe-panga, da Ásia.

“É um caos instalado nas beiras de praia, nos litorais das regiões Sul e Sudeste. O governo não consultou o setor produtivo ou o Ministério da Pesca. A medida foi midiática, anunciada como um coelho tirado da cartola”.